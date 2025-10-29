Вниманию планирующих приобрести гибридный автомобиль!

Распространенные сообщения об отмене налоговых льгот для некоторых автомобилей вызвали рост цен на автомобильном рынке. Особенно подорожали гибридные автомобили - за последние 4-5 дней их стоимость выросла как минимум на 10 процентов.

Согласно имеющейся информации, в проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрена отмена действующих налоговых послаблений для гибридных автомобилей. Это усилило интерес покупателей и привело к росту спроса на рынке.

Как сообщает Day.Az, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли в комментарии для Bizim Media отметил, что 10-процентное подорожание гибридных автомобилей за последние дни связано с несколькими параллельными факторами:

"Сейчас наблюдаются задержки в логистике поставок автомобилей из некоторых стран. Кроме того, распространенные сообщения о возможных изменениях таможенных пошлин и расходов на сертификацию в Азербайджане спровоцировали искусственный рост спроса. Помимо этого, ожидания повышения цен на бензин побуждают людей выбирать более экономичные - гибридные - модели".

По мнению эксперта, гибридные автомобили в ближайшие годы будут выполнять роль переходного этапа и постепенно уступят место полностью электрическим моделям:

"В этом случае цены на подержанные гибриды стабилизируются и даже могут немного снизиться. Текущее 10-процентное повышение - в основном эмоциональная и краткосрочная реакция. Рост цен обусловлен как резким увеличением спроса, так и нестабильностью импорта. Если со стороны правительства или топливного рынка не поступит новых заявлений, в ближайшие две недели возможно дополнительное подорожание на 3-5 процентов, после чего рынок, скорее всего, стабилизируется".