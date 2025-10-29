На старых снимках неба найдены вспышки, совпавшие с ядерными испытаниями

Ученые обнаружили на архивных фотографиях неба, сделанных обсерваторией Паломар в 1949-1957 годах, несколько таинственных ярких точек, которые внезапно вспыхнули и исчезли. Исследование показало, что даты этих кратковременных вспышек - так называемых транзиентов - удивительным образом совпадают с периодами ядерных испытаний, проводившихся в те же годы.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Транзиенты - это звездоподобные объекты, которые видны на одном снимке, но отсутствуют на следующем. Их природа остается неизвестной: среди гипотез - вспышки метеорных частиц, фрагменты фотопластинок и даже неопознанные аномальные явления (НАЯ) - современный научный термин, заменивший "НЛО".

До сих пор связь между наблюдениями НАЯ и ядерными взрывами оставалась предметом спекуляций, но впервые эта зависимость получила статистическое подтверждение. В новом исследовании ученые доказали, что вспышки значительно чаще происходили в дни, совпадавшие с наземными ядерными испытаниями.

Исследователи проанализировали 2718 дней наблюдений и сопоставили даты транзиентов с календарем испытаний и количеством сообщений об аномальных явлениях.

Оказалось, что вероятность появления транзиента возрастала на 45% в течение суток после ядерного взрыва. Кроме того, активность этих вспышек увеличивалась пропорционально числу наблюдаемых НАЯ : каждое дополнительное сообщение о неопознанном явлении повышало общую частоту транзиентов примерно на 8,5%. Исследователи также отметили, что сообщения о НАЯ чуть чаще поступали именно во время периодов ядерных испытаний.

"Наши результаты предоставляют эмпирическое подтверждение существования феномена НАЯ и его возможной связи с ядерной активностью, расширяя данные за пределы свидетельств очевидцев", - пишут авторы работы.

Ученые подчеркивают, что тайна остается открытой, но их результаты существенно сужают круг возможных объяснений и дают новые ориентиры для будущих исследований связи между ядерной активностью, астрономическими транзиентами и неопознанными аномальными явлениями.