Объявлена дата продажи льготных квартир в Азербайджане

В Азербайджане скоро начнется продажа льготных квартир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство жилищного строительства (МИДА), в продажу будут выставлены:

1 квартира - по первому этапу жилого комплекса "Ховсан" (г. Баку, Сураханский район, пос. Ховсан, шоссе Зых-Аэропорт, 12-й км, адрес "22");

7 квартир - по второму этапу жилого комплекса "Ховсан" (г. Баку, Сураханский район, пос. Ховсан, шоссе Аэропорт-Зых, 8-й км, адрес "10L");

10 квартир - по Сумгайытскому жилому комплексу (г. Сумгайыт, ул. Бульвар, 197);

10 квартир - по Ленкоранскому жилому комплексу (г. Ленкорань, ул. Академика Зарифы Алиевой, 303);

204 квартиры - по Бинагадинскому жилому комплексу (г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 10 мая, участок №590);

216 квартир - по Ширванскому жилому комплексу (г. Ширван, ул. Нахчыван, 58A);

179 квартир - по Евлахскому жилому комплексу (г. Евлах, ул. Рашада Будагова, 1).

Итого - 627 квартир.

Согласно "Правилам льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики", выбор квартир в режиме ожидания начнется 9 декабря 2025 года в 11:00 и завершится 12 декабря 2025 года в 11:00.

На основании Указа Президента Азербайджанской Республики №1113 от 16 ноября 2016 года, процесс приобретения квартир, находящихся в распоряжении МИДА, осуществляется в электронном виде через систему "Льготное жилье", размещённую на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az).

Право на приобретение квартир имеют только граждане, зарегистрировавшие электронный кабинет в системе "Льготное жилье". Все владельцы электронных кабинетов обладают равными правами при выборе квартир, независимо от даты регистрации и порядкового номера.

Подробная информация о правилах использования системы "Льготное жилье", включая текстовые и видеоинструкции, размещена на главной странице сайта www.mida.gov.az

по ссылке "Система льготного жилья".

Все квартиры предлагаются полностью отремонтированными, с кухонной мебелью, системой отопления (включая котёл), а также оснащены водяными, газовыми и электрическими счётчиками.

Все здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (АзДТН).

С этим связаны положительные заключения Государственного агентства надзора за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики - Главного управления государственной вневедомственной экспертизы:

- по первому этапу жилого комплекса "Ховсан" - положительное заключение №25318 от 08.05.2018;

- по второму этапу жилого комплекса "Ховсан" - положительное заключение №30325 от 20.10.2020;

- по Сумгайытскому жилому комплексу - положительное заключение №33774 от 10.10.2022;

- по Ленкоранскому жилому комплексу - положительное заключение №32210 от 25.11.2021;

- по Бинагадинскому жилому комплексу - положительное заключение №35053 от 27.04.2023;

- по Ширванскому жилому комплексу - положительное заключение №35409 от 03.07.2023;

- по Евлахскому жилому комплексу - положительное заключение №36452 от 09.12.2023.

Владельцам квартир выданы выписки из государственного реестра недвижимости о государственной регистрации прав собственности - соответствующими территориальными управлениями Государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Публичного правового лица:

- №1 Бакуским территориальным управлением,

- №2 Сумгайытским территориальным управлением,

- №10 Ленкоранским территориальным управлением,

- №13 Ширванским территориальным управлением,

- №17 Евлахским территориальным управлением.

Более подробную информацию можно получить по ссылке.