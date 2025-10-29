https://news.day.az/society/1791562.html В Баку сгорел пассажирский автобус - ВИДЕО В поселке Бина Хазарского района Баку сгорел пассажирский автобус. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в автобусе, следовавшем по маршруту №160. В настоящее время причины возгорания, а также сведения о возможных пострадавших не имеются. Представляем кадры происшествия:
В Баку сгорел пассажирский автобус - ВИДЕО
В поселке Бина Хазарского района Баку сгорел пассажирский автобус.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в автобусе, следовавшем по маршруту №160.
В настоящее время причины возгорания, а также сведения о возможных пострадавших не имеются.
Представляем кадры происшествия:
