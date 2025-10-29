В Баку сгорел пассажирский автобус

В поселке Бина Хазарского района Баку сгорел пассажирский автобус.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в автобусе, следовавшем по маршруту №160.

В настоящее время причины возгорания, а также сведения о возможных пострадавших не имеются.

Представляем кадры происшествия: 