В Баку сгорел пассажирский автобус - ВИДЕО

В поселке Бина Хазарского района Баку сгорел пассажирский автобус. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл сегодня утром в автобусе, следовавшем по маршруту №160. В настоящее время причины возгорания, а также сведения о возможных пострадавших не имеются. Представляем кадры происшествия: