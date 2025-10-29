В Агдам и Агдере возвращается очередная группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории 29 октября в восстановленные села Гасанриз Агдеринского района и Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев, состоящая из семей, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Хыдырлы Агдамского района переселяется 91 семья (366 человек), а в село Гасанриз Агдеринского района - 17 семей (83 человека).

Возвращающиеся на родные земли жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения души шехидов, отдавших жизни на этом пути.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает в общей сложности более 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, занятые в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.