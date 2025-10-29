На Землю обрушится магнитная буря

Магнитная буря может обрушиться на Землю в течение суток.

Как передает Day.Az, об этом заявил доктор физико-математических наук Сергей Богачев в интервью в Telegram-каналу "Осторожно, Москва".

По его словам, в течение дня геомагнитные возмущения могут быть низкого уровня. Ученый объяснил, что это происходит из-за воздействия на Землю плазмы из корональной дыры на Солнце.

"Пока точнее сказать нельзя. Все зависит от скорости солнечного ветра", - заявил Богачев.