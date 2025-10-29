https://news.day.az/society/1791603.html

В Баку пройдет Всемирный день молодежи

16 ноября в Баку пройдет Всемирный день молодежи. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Azercosmos. Согласно информации, мероприятие будет организовано в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций 2025 года (WTDC-25) Международного телекоммуникационного союза (ITU), которая пройдёт с 17 по 28 ноября.