16 ноября в Баку пройдет Всемирный день молодежи.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Azercosmos.
Согласно информации, мероприятие будет организовано в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций 2025 года (WTDC-25) Международного телекоммуникационного союза (ITU), которая пройдёт с 17 по 28 ноября.
