Началась встреча глав МИД Азербайджана и Омана в формате один на один - ФОТО
Началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Султаната Оман Бадра Аль-Бусаиди в формате один на один.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети X.
