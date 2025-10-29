Началась встреча глав МИД Азербайджана и Омана в формате один на один

Началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Султаната Оман Бадра Аль-Бусаиди в формате один на один.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети X.

