Билеты на матч "Карабах" - "Челси" поступили в продажу

Началась продажа билетов на матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, продажа билетов стартовала в 15:00.

Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Билеты в VIP-секторы продаются по цене 200-400 манатов, в VVIP - 1000 манатов.

Приобрести их можно только через сайт и мобильное приложение iTicket.az.

Матч пройдет 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.