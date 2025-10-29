https://news.day.az/sport/1791706.html Билеты на матч "Карабах" - "Челси" поступили в продажу Началась продажа билетов на матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, продажа билетов стартовала в 15:00. Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов.
Билеты на матч "Карабах" - "Челси" поступили в продажу
Началась продажа билетов на матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, продажа билетов стартовала в 15:00.
Стоимость стандартных билетов составляет 10, 15, 25, 35, 40, 50 и 75 манатов. Билеты в VIP-секторы продаются по цене 200-400 манатов, в VVIP - 1000 манатов.
Приобрести их можно только через сайт и мобильное приложение iTicket.az.
Матч пройдет 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре