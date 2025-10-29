Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

Страны Европейского союза (ЕС) охвачены военной лихорадкой и активно готовятся к большой войне. С таким заявлением в эфире передачи "Борцовский час" на YouTube выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Евросоюз, Брюссель действительно охвачены военной лихорадкой, это не вопрос. Поэтому, когда речь идет о мобилизации 60 миллиардов евро из средств европейского народа на вооружение украинской армии или об отправке 130 миллиардов евро в Украину, это трудно назвать чем-то иным, кроме подготовки к войне", - сказал венгерский министр.

По мнению Сийярто, финансирование Украины и массовая милитаризация свидетельствуют о подготовке Евросоюза к войне.