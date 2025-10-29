Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов во всех сферах

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса Узбекистана Абдулхаким Эшмуратов, выступая в Милли Меджлисе на международной конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

"Поздравляю Азербайджанскую Республику с 30-й годовщиной принятия Конституции. Это знаменательная дата, вселяющая огромную гордость в сердца людей. В стране проводятся реформы. Впечатляет проделанная работа по укреплению демократических ценностей, обеспечению прав и свобод человека, развитию гражданского общества. Азербайджан и Узбекистан - исторически близкие, дружественные страны. Нас объединяют общая история, моральные и культурные ценности, а также многолетнее братство", - отметил он.