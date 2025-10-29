Азербайджан проводит решительную независимую политику

Принятие Конституции занимает важное место в истории каждой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Владислав Татаринович в ходе выступления на международной парламентской конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что Азербайджан, как и Беларусь, проводит решительную независимую политику.

"Президент Александр Лукашенко и Президент Ильхам Алиев придали особый импульс развитию отношений между двумя народами. Отношения между Беларусью и Азербайджаном будут и дальше развиваться по нарастающей", - сказал В.Татаринович.