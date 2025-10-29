Дипломаты Азербайджана и Омана смогут ездить без виз

Между Азербайджаном и Оманом подписаны Соглашение о взаимном безвизовом режиме для лиц, имеющих дипломатические, специальные и служебные паспорта, а также Меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что это очередной шаг в укреплении дружественных отношений между странами.