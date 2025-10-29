https://news.day.az/politics/1791683.html Дипломаты Азербайджана и Омана смогут ездить без виз - ФОТО Между Азербайджаном и Оманом подписаны Соглашение о взаимном безвизовом режиме для лиц, имеющих дипломатические, специальные и служебные паспорта, а также Меморандум о взаимопонимании по консульскому сотрудничеству. Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
