Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики № 262-VIIQ от 30 сентября 2025 года "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики определено уполномоченным национальным органом, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 "Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики № 262-VIIQ от 30 сентября 2025 года "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить в Секретариат Конвенции соответствующее уведомление о назначении компетентного национального органа, предусмотренного пунктом 1 статьи 4 Конвенции, в соответствии с частью 1 настоящего распоряжения.