В Турции археологи обнаружили 1600-летний винный завод

Археологи на юго-востоке Турции нашли хорошо сохранившийся центр по производству вина, который, по предварительным данным, был построен примерно 1600 лет назад, пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артефакты были обнаружены недалеко от древнего замка Кахта - крепости, возведенной ещё во II веке до н.э. для королевства Коммагена - греко-иранской монархии. По словам археологов, найденное поселение римской эпохи занимает площадь около 37 акров и включает в себя установки для переработки винограда, цистерны для подачи воды и шлифовальные камни.

Директор провинциального музея Мехмет Алкан отметил, что фундамент здания сохранился "удивительно хорошо", несмотря на то, что был построен из камней неправильной формы. Он предположил, что объект мог работать в промышленных масштабах и, возможно, в какой-то период использовался как жилое помещение благодаря близости к замку.

"Судя по конструкции и масштабу, это был важный центр виноделия в римскую эпоху. Мы продолжим раскопки и планируем зарегистрировать объект как охраняемую археологическую зону", - сообщил Алкан.

Раскопки начались после того, как на участке были обнаружены несколько фрагментов, представляющих историческую ценность, при поддержке Министерства культуры и туризма Турции.