Джейхун Байрамов принял участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Омане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальной церемонии открытия посольства Азербайджана в Омане.

Как сообщает Day.Az, министр иностранных дел Азербайджана поделился в связи с этим публикацией в социальной сети X.

"Рад принять участие в официальной церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в городе Маскат Омана. Эта новая дипломатическая миссия знаменует собой важную веху, отражающую крепнущее партнерство между нашими странами.

Мы стремимся к углублению двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, культуры и туризма, а также к открытию новых возможностей для народов как Азербайджана, так и Омана.

Эти шаги отражают нашу общую приверженность укреплению политического диалога, связей между людьми и долгосрочного партнерства", - говорится в публикации.