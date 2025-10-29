В НАТО прокомментировали сокращение военного контингента США в Европе

Североатлантический альянс не считает "чем-то необычным" сокращение численности войск США в Европе, в частности, в Румынии. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Представитель НАТО заявил, что альянс находится в тесном контакте по вопросу развертывания своих сил, добавив, что корректировки в развертывании американских сил не являются чем-то необычным", - говорится в сообщении издания.

Как напоминает Reuters, администрация президента Дональда Трампа ранее заявляла европейским союзникам Вашингтона, что им придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, поскольку Соединенные Штаты уделяют больше внимания своим границам и Индо-Тихоокеанскому региону.