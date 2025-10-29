Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Парламента Румынии

29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Парламента Румынии Мирчу Абрудяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гость поздравил главу нашего государства с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией и, в этом контексте, подписанием в Вашингтоне при свидетельстве Президента США декларации, парафированием Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, высказал надежду, что это послужит обеспечению мира и развития во всем регионе.

Выразив удовлетворение участием в проведенной сегодня в Баку по линии Милли Меджлиса международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики, Мирча Абрудян отметил высокий уровень организации мероприятия.

Подчеркнув, что Азербайджан и Румыния являются дружественными и партнерскими странами, гость констатировал наличие широких возможностей для дальнейшего развития сотрудничества. Председатель Сената Румынии отметил важность межпарламентских связей, в том числе взаимодействия в международных парламентских институтах, с точки зрения развития двусторонних связей.

Поблагодарив за поздравления, глава государства коснулся особой роли Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметил историческое значение достигнутых в этом направлении успехов для всего региона.

В ходе беседы была подчеркнута важность подписанного в Бухаресте с участием Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии соглашения по проекту строительства электрического кабеля по дну Черного моря, затронуто его значение с точки зрения экспорта возобновляемых энергоресурсов нашей страны и стран Центральноазиатского региона на европейские рынки.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в различных сферах.