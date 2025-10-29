В рамках Art Weekend в Баку состоится арт-круиз "Четыре моря Паратетиса" по портам искусства

С 31 октября по 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию, сообщает Day.Az.

Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая будет представлена через язык искусства.

Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, олицетворяющая устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.

Одна из самых интересных программ, созданная специально для Art Weekend директором Республиканского центра развития детей и молодежи и руководителем социально-экологического центра "Экосфера" Фирузой Султанзаде, называется "Четыре моря Паратетиса". Это иммерсивная программа для детей, а также их родителей, объединяющая сразу несколько локаций и направлений. Фируза Султанзаде отметила, что цель программы - объединить творчество, образование и экологическую осознанность, чтобы молодое поколение понимало значимость культуры и природы, а также развивало свои способности через искусство. Дети станут не просто зрителями, а полноценными участниками.

Участники программы совершат арт-круиз по четырём портам искусства, через своеобразные волны музыки, изобразительного искусства, науки и исследований. В каждом пункте гостей ждёт увлекательная новая программа.

Первым портом станет Республиканский центр развития детей и молодёжи, где участники получат специальные паспорта арт-круизов, и там будут указаны все четыре пункта, которые они должны посетить.

"Здесь гости окажутся в атмосфере науки, различных мастер-классов, когда они смогут созидать вместе с профессионалами, художниками, скульпторами, ландшафтными дизайнерами и научными сотрудниками, проводить различные опыты. Например, будут создавать театральные маски, раскрашивать, слушать звуки моря, узнавать про китов и дельфинов, изучать водные проблемы".

Вторым портом станет Национальный музей искусств Азербайджана, который находится рядом с Республиканским центром развития детей и молодёжи.

"В музее дети встретятся с художниками, будет организована экскурсия. Все это будет носить интерактивно-иммерсивный характер. Детям расскажут, как художники изображают воду, как она может передаваться посредством художественного замысла. Помимо этого, будут организованы мастер-классы по акварельной живописи, основанной на воде. Будет представлена монотипия - разновидность графического искусства и техники печатной графики, не являющейся гравюрой. Изображение в этой технике наносится художником кистью масляной или типографской краской на плоскую металлическую пластину, с которой производится печать на увлажнённую бумагу под давлением на офортном станке. А в просторном зале будут показаны различные анимационные и документальные фильмы о воде или связанные с водой, с защитой природы и животными, которые обитают на берегу моря и так далее".

Третьим портом станет Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, которая находится рядом с Национальным музеем искусств Азербайджана.

"В филармонии состоится выступление Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, который представит небольшие произведения мировых и национальных классиков, современных авторов, посвященные воде. Причем дети будут включаться в музыкальные произведения, общаться и даже дирижировать с оркестром. Творческий коллектив между исполнением произведений будет отвечать на вопросы детей о произведениях и музыкальных инструментах, творческих моментах композиций. Это будет иммерсивный театр".

И, наконец, четвертым портом станет открытая площадка с фонтаном перед 6-й школой, которая находится рядом с филармонией.

"Для заключительной стадии мы даже купили надувные бассейны и специальные подушки. Там будут огромные кубы, на которых можно будет попробовать себя в стрит-арте, создавать рисунки красками на водной основе и стирающимися фломастерами. Дети будут рисовать изображения про моря, реки и так далее. Здесь же вместе с Государственным кукольным театром будет создано специальное иммерсивное представление. И дети вместе со своими куклами, которые создавали во время наших мастер-классов, будут сами участвовать и рассказывать сказку. И самое главное, будет уделено внимание четырем морям - Чёрному, Каспийскому, Азовскому и Аральскому, каждое со своим характером, историей и экологической проблемой. Все это будет представлено ассоциативно. Уверена, что эта программа останется надолго в памяти детей, которые всегда будут ассоциировать окружающий мир, талантливых людей, музыку, креативность, объединяющую силу творчества и экологии как помогающую этому миру сохраниться".

Вход свободный. Для регистрации https://bakuartweekend.az/az/register/