Азербайджанские дзюдоисты выступят на молодежном чемпионате Европы

С 31 октября по 1 ноября в Кишиневе (Молдова) пройдет чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, где Азербайджан будет представлен девятью участниками в шести весовых категориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, команду возглавят старшие тренеры Эльхан Мамедов и Славко Текич. За сборную выступят: Мурад Мурадлы и Гусейн Аллахяров (оба - до 60 кг), Ислам Рагимов (66 кг), Вусал Гелендерзаде и Омар Раджабли (оба - до 81 кг), Вугар Талыбов и Аслан Коцоев (оба - до 90 кг), Эдждар Багиров (100 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

Всего в турнире примут участие 314 дзюдоистов из 38 стран, которые разыграют награды в различных весовых категориях.