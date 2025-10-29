Индустриальный рывок Азербайджана и ненефтяное будущее

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Сосредоточенность Азербайджана на индустриализации и экономической диверсификации становится не просто политическим курсом, а стратегической необходимостью. На фоне нестабильных мировых цен на нефть страна активно инвестирует в ненефтяные сектора, стремясь обеспечить устойчивый экономический рост и превратиться в региональный центр высокотехнологичного производства. Недавние визиты Президента Ильхама Алиева на промышленные объекты в Сабирабадском и Имишлинском районах подтверждают приверженность государства реализации этих целей и превращению политических решений в реальные экономические результаты.

На сегодняшний день в Азербайджане создано девять промышленных парков и четыре промышленных района, обеспечивающих комплексную инфраструктуру для растущей производственной базы. Сабирабадский промышленный район, основанный в 2017 году, занимает 20,3 гектара и объединяет восемь зарегистрированных резидентов, создавая свыше 100 рабочих мест при совокупных инвестициях более 10 миллионов манатов. Эти объекты наглядно демонстрируют, как государственная политика индустриализации способна стимулировать рост частного сектора, развивать регионы и создавать новые рабочие места.

Во время визита 28 октября Президент Ильхам Алиев осмотрел ряд промышленных предприятий, подчеркнув разнообразие и технологическую сложность развивающихся ненефтяных секторов Азербайджана:

Производство агрохимии - "Humix" LLC: основанное в 2021 году предприятие выпускает органо-минеральные, химические и гранулированные удобрения с применением турецких, китайских и местных технологий. При годовой мощности 18 000 тонн и поддержке Фонда развития бизнеса Азербайджана проект демонстрирует, как целевые финансовые стимулы могут стимулировать отечественное производство и экспортный потенциал.

Производство семян - "Azera Tokhumchulug" LLC: используя передовые турецкие технологии, предприятие производит широкий ассортимент семян, включая гибридную кукурузу, подсолнечник, ячмень, пшеницу и люцерну. Этот проект показывает интеграцию сельскохозяйственного производства с промышленной переработкой - важный шаг в создании цепочек добавленной стоимости, повышающих доходы в сельской местности и укрепляющих продовольственную безопасность.

Переработка хлопка - "Tashobasi" LLC: предприятие работает с 2023 года, используя европейское и турецкое оборудование для производства волокна и технического хлопка. Оно создает 80 постоянных рабочих мест и обеспечивает сезонную занятость для 300 фермеров. Высокая экспортная доля продукции показывает, что Азербайджан способен успешно конкурировать на международных текстильных рынках.

Производство оборудования для водоочистки - "Firtina Su Sistemleri" LLC: основанное в 2024 году предприятие ежегодно выпускает 210 000 фильтров и 15 000 устройств очистки воды для внутреннего и региональных рынков, включая Казахстан, Узбекистан и Турцию. Этот пример иллюстрирует стратегию Азербайджана по расширению производства востребованных промышленных товаров с экспортным потенциалом.

Переработка ячменного солода - "Promalt" LLC: открытый в Имишли завод стал первым современным предприятием по производству ячменного солода на Южном Кавказе. Он оснащен современным швейцарским оборудованием и полностью автоматизированными системами. С годовой мощностью 11 000 тонн и партнёрством с ведущими отечественными компаниями, такими как "Azersheker" и "Azersun Holding", проект укрепляет агроиндустриальную интеграцию, способствует локализации производства и обеспечивает устойчивое снабжение сырьем для пивоваренных предприятий.

Эти инициативы подчеркивают несколько ключевых тенденций развития ненефтяного сектора Азербайджана. Во-первых, это целенаправленные усилия по интеграции передовых зарубежных технологий с местными производственными возможностями. Во-вторых, стратегическая роль государственных стимулов и фондов развития в ускорении промышленного роста. В-третьих, ориентация на экспортно-ориентированное производство, соответствующее региональным торговым возможностям.

Аналитически эти инвестиции решают сразу несколько задач: они снижают зависимость экономики от нефтяных доходов, формируют диверсифицированную промышленную базу, создающую рабочие места в городах и регионах, и укрепляют позицию Азербайджана в глобальных производственных цепочках. Кроме того, сосредоточившись на агроиндустриальной переработке, химическом производстве и высокотехнологичном машиностроении, правительство закладывает основу для долгосрочной экономической устойчивости, технологического обновления и региональной конкурентоспособности.

Активное участие Президента Ильхама Алиева в открытии и инспекции этих предприятий отражает более широкий экономический подход: индустриализация не ограничивается только крупными городами, а активно продвигается в региональных центрах, обеспечивая сбалансированное развитие всей страны. По мере того как Азербайджан продолжает использовать возможности промышленных районов, бизнес-инициатив и технологических партнёрств, страна последовательно преобразует свою экономику - переходя от ресурсозависимой модели к диверсифицированной, основанной на инновациях и устойчивом росте.

Перевод: Ибрагим Алиев