https://news.day.az/politics/1791800.html Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага В честь 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в социальной сети "Х" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Поздравляем братскую Турцию с Днём Республики. Проекция цветов турецкого флага на здании Центра Гейдара Алиева в эти минуты - ещё один пример нашего братства", - говорится в публикации.
