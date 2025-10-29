В честь 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами турецкого флага.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в социальной сети "Х" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Поздравляем братскую Турцию с Днём Республики. Проекция цветов турецкого флага на здании Центра Гейдара Алиева в эти минуты - ещё один пример нашего братства", - говорится в публикации.