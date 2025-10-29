В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

Американская экономика рискует безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за приостановки работы правительства (шатдауна).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это подсчитали специалисты Управления Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office, CBO).

Аналитики подготовили три сценария экономических последствий сложившегося положения дел. Первый предполагает, что правительство заработает 29 октября, второй - 12 ноября и третий - 26 ноября.

В CBO полагают, что остановка работы правительства скверно скажется на экономике США. В частности, рост реального ВВП в IV квартале снизится на один-два процентных пункта. И хотя большую часть утраченного удастся восстановить, от 7 до 14 миллиардов долларов потерь окажутся безвозвратными.

Управление подчеркивает, что конкретные последствия приостановки работы правительства для экономики неясны. Многое будет зависеть от решений, принятых администрацией в период шатдауна. Кроме того, неизвестно, как федеральные служащие и подрядчики отреагируют на задержку выплаты компенсаций.