Катар захотел стать посредником между США и Венесуэлой

Катар может выступить посредником для урегулирования кризиса между США и Венесуэлой в случае заинтересованности Вашингтона, но пока не предпринимал конкретных шагов в данном направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Что касается наших усилий по Венесуэле, мы начали [их] во время президентского срока [бывшего главы американской администрации Джо] Байдена, когда два правительства стали взаимодействовать. Это взаимодействие и привело к освобождению нескольких американских граждан, которые вернулись домой. Сейчас, с приходом президента [США Дональда] Трампа, мы вновь возобновили контакты с ними. Если США все еще заинтересованы в этом, мы готовы выступить посредниками и помочь в организации [переговорного процесса]. Однако в данный момент ничего конкретного или существенного не происходит", - сказал он в Нью-Йорке, выступая в Совете по международным отношениям.

9 октября газета The New York Times (NYT) сообщила, что Катар намерен выступить посредником для урегулирования кризиса в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.