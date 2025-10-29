Обсуждено развитие связей между Азербайджаном и Таджикистаном

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29-го октября встретилась с председателем Палаты Представителей Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова поздравила Файзали Идизода с избранием председателем Палаты Представителей и выразила признательность за участие Таджикистана в данной международной конференции на высоком уровне.

На встрече отмечалось, что наши народы объединяют общие культурные и духовные ценности, и была подчеркнута значимость дальнейшего развития этих связей. В беседе говорилось, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном достигли уровня стратегического партнёрства, основанного на взаимопонимании, и что особая роль в достижении нынешнего высокого уровня этих отношений принадлежит главам наших государств.

Собеседники выразили удовлетворение и текущим уровнем отношений между нашими парламентами.

На встрече Файзали Идизода озвучил поздравления с парафированием мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула значение для региона как проведённых в Вашингтоне переговоров, так и в целом процесса нормализации.

В ходе беседы также прошел обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.