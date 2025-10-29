https://news.day.az/sport/1791796.html Большой интерес к игре "Карабах" - "Челси" - продано свыше 22 тыс. билетов На матч между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси", который состоится в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Баку, уже продано 22 500 билетов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба.
