Большой интерес к игре "Карабах" - "Челси"

На матч между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси", который состоится в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Баку, уже продано 22 500 билетов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Челси" пройдет 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.