В Джебраиле строится автодорога в направлении СЭС "Шафаг". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, дорога строится в соответствии с IV технической категорией. Общая протяженность дороги составит 11,5 километра, ширина двухполосной дороги - 6 метров.
В Джебраиле строится автодорога в направлении СЭС "Шафаг".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, дорога строится в соответствии с IV технической категорией.
Общая протяженность дороги составит 11,5 километра, ширина двухполосной дороги - 6 метров. Строительство осуществляется в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана в декабре прошлого года.
Следует отметить, что ввод в эксплуатацию новой дороги будет способствовать повышению безопасности движения транспортных средств, обеспечению комфортного передвижения населения.
