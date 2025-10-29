История силы, единства и братства: с праздником, Турция!

Автор: Акпер Гасанов

29 октября Турецкая Республика отмечает свой главный государственный праздник - День Республики, учрежденный в память о провозглашении Турции республикой в 1923 году. Этот день символизирует не только начало новой эры в истории великого, братского государства, но и рождение современной, сильной, независимой Турции.

Создание Республики стало символом возрождения турецкого народа, сумевшего после Первой мировой войны не только отстоять свою независимость, но и построить государство на принципах суверенитета, демократии и светскости. За 102 года Турция прошла колоссальный путь - от разоренной послевоенной страны до влиятельной региональной и глобальной державы, уверенно заявляющей о себе в международных делах.

В честь 102-й годовщины этого знаменательного события Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, отметив не только выдающиеся достижения братской страны, но и особый, не имеющий аналогов в мире характер азербайджано-турецких отношений. "Мы рады и гордимся каждым успехом братской страны. Высокий уровень азербайджано-турецких отношений, основанных на принципе "Одна нация, два государства", вызывает чувство большой гордости. Наше братство и союзничество служат миру, безопасности и процветанию региона", - подчеркнул глава нашего государства.

Эти слова отражают не просто дипломатические формулы - за ними стоит вековая историческая общность, культурное родство и геополитическое единомыслие, которые в XXI веке приобрели особое значение. И тут стоит особо подчеркнуть, что с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана Турция вступила в новую эпоху - эпоху активной внешней политики, промышленного подъема и технологического прогресса.

За последние два десятилетия Турция превратилась в одну из 20 крупнейших экономик мира, заняла передовые позиции в оборонной промышленности, энергетике, инфраструктуре и транспорте. Ее вес в мировой политике стал очевидным - Турция является членом "Большой двадцатки", ведущим игроком НАТО, активным посредником в региональных конфликтах и неуклонно расширяет свое влияние в Азии, на Кавказе, в Африке и на Ближнем Востоке.

А еще современная Турция - это вторая по численности и боеспособности армия в НАТО после США. Ее Вооруженные Силы не только оснащены современными системами вооружений, но и активно развивают собственный военно-промышленный комплекс. Беспилотники Bayraktar, ударные вертолеты ATAK, бронетехника Altay, фрегаты Istanbul, истребитель пятого поколения KAAN - все это плоды турецкой инженерной мысли и символ независимости оборонной политики страны.

Для Азербайджана этот фактор имеет особое значение. Благодаря стратегическому союзничеству с Турцией, наш народ пользуется преимуществами теснейшего взаимодействия с одним из сильнейших членов НАТО, что существенно усиливает обороноспособность и международные позиции нашей армии. В целом, принцип "Одна нация - два государства" стал не просто лозунгом, а философией азербайджано-турецких отношений. В истории наших народов нет другого столь прочного, искреннего и равноправного союза.

Глава нашего государства не раз подчеркивал, что у Азербайджана нет иной семьи, кроме семьи тюркских народов. И это отражение реальной внешнеполитической доктрины. Турция - ближайший союзник и стратегический партнер Азербайджана, стоявший плечом к плечу с Баку в самые ответственные моменты, включая 44-дневную Отечественную войну 2020 года, завершившуюся восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Также добавлю, что с момента подписания поистине исторической Шушинской декларации в 2021 году отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического союзничества, охватывающего все сферы - от политики и безопасности до экономики, энергетики, культуры и образования. Не менее значительным направлением совместных усилий Анкары и Баку является укрепление Организации тюркских государств (ОТГ), которая объединяет Азербайджан, Турцию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также ряд стран-наблюдателей.

За последние годы ОТГ превратилась в динамичную платформу политического и экономического взаимодействия, способную отстаивать интересы тюркских стран на глобальном уровне. Турция и Азербайджан - ядро этой структуры, ее движущая сила и стратегический центр. Недавний саммит ОТГ в Габале, в котором принял участие Реджеп Тайип Эрдоган, стал подтверждением растущего авторитета организации и укрепления единства тюркского мира. Эта совместная линия придает новое измерение всей региональной политике - тюркские страны становятся все более самостоятельными и влиятельными, выстраивая отношения на принципах взаимного уважения, солидарности и равноправия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем послании выразил уверенность, что "Азербайджан и Турция и впредь будут успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление братских отношений и плодотворного сотрудничества, построенных на прочном фундаменте и выдержавших испытание временем". В этих словах - программа будущего, в которой Турция и Азербайджан вместе продолжают писать новую страницу истории силы, единства и братства.