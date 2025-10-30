Гороскоп на 29 октября

Сегодня звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще сегодня лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота - залог здоровья, причем в этот день - особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня центральное место в планах Овна будут занимать два момента: поиск душевного равновесия и поиск удовольствий. И не только духовных удовольствий! Куда вероятнее, что с самого утра в голову Овна будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы поднять себе настроение, съев что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры!

Телец

Сегодня на протяжении дня Телец будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Тельцу неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола - там сегодня можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Близнецы

Сегодня главным врагом Близнецов может стать их собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, сегодня вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, - это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает. Ну а чтобы день не прошел напрасно, потратьте его на то, чтобы навести порядок в своих делах и планах - звезды гороскопа подсказывают: пришло время избавиться от застарелого и ненужного, освободив место в своей жизни для нового.

Рак

Сегодня самолюбие Рака будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Рака обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над "i" в каком-либо важном вопросе.

Лев

Сегодня Льву лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому сегодня Льву полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

Дева

Сегодня Дева может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день ее взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Девы раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

Весы

Сегодня Весам лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же - есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Весов сегодня будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Скорпион

Чтобы этот день прошел у Скорпиона позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет сегодня раздражать Скорпиона сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе сегодня могут испортить Скорпиону настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Скорпиона на позитивное течение дел.

Стрелец

Сегодня Стрельца могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Стрелец не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ему лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте сегодня делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Козерог

Сегодня Козерог имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: "Куда уходят деньги?". Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Козерога в настоящую черную дыру. Вот только не надо сегодня на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Водолей

Сегодня Водолей будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Водолею придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого сегодняшний день у Водолея пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Рыбы

Лучшее, что могут сделать сегодня Рыбы, - это посвятить день себе и своим близким! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. Если в последнее время вас что-то тяготило в общении с близкими, самое время открыться и поговорить об этом начистоту и без претензий. А вот в чужие дела сегодня Рыбам лучше не впрягаться - ничем хорошим это не закончится.