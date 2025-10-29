В Таджикистане произошел сход ледника

Огромный участок ледника Исмоила-Сомони в Таджикистане, недалеко от села Сафедоби, откололся и сошёл в овраг.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ледяной пласт длиной около двух километров, высотой 25 метров и шириной до 200 метров не привёл к жертвам и серьёзному ущербу.