В Masdar заявили о готовности Азербайджана стать лидером возобновляемой энергетики региона

Надеемся, что Азербайджан станет самой передовой страной в области возобновляемой энергетики в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов, выступая на 13-м Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

По его словам, реализация масштабной программы развития возобновляемой энергетики в Азербайджане осуществляется при поддержке Всемирного банка и с существенными ассигнованиями из государственного бюджета. В рамках программы строится крупная система, включающая подстанцию "Наваи", 500-киловольтную подстанцию и подключаемые к ней линии электропередачи и станции возобновляемой энергии.

М.Садыхов подчеркнул, что на начальном этапе строительства возводятся три новые станции - две солнечные и одна ветровая, каждая из которых проходит сетевой анализ и оценку воздействия на энергосистему. Это позволяет обеспечить оптимальную интеграцию в национальную сеть и ее стабильность.

"Все работы на начальном этапе выполняются с консультациями с Министерством энергетики и "Азерэнержи", чтобы последующие проекты, включая накопители энергии, были правильно организованы и сеть оставалась стабильной," - отметил глава Masdar Azerbaijan.

Он также напомнил, что Гарадагская солнечная электростанция стала первым проектом такого масштаба для экономики страны, подняв важные технические вопросы, включая зависимость выработки энергии от солнечного излучения и необходимость компенсации потерь другими станциями.

По словам Садыхова, опыт первых объектов позволит оптимизировать распределение энергии между станциями и подготовить инфраструктуру для дальнейшего масштабирования, укрепляя позиции Азербайджана как лидера возобновляемой энергетики в регионе.