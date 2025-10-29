https://news.day.az/economy/1791583.html Азербайджан превращается в региональный центр "зелёной" энергетики Реализация проектов в области возобновляемой энергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также использование ветрового потенциала Каспийского моря превращают Азербайджан в региональный центр "зелёной" энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на 13-м каспийском энергетическом форуме в Баку.
Новость обновляется
