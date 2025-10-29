https://news.day.az/politics/1791636.html Россия высоко оценивает встречу Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина Москва высоко оценивает результаты состоявшейся в Таджикистане двусторонней встречи Президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях", - отметил представитель Кремля.
