Россия высоко оценивает встречу Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина

Москва высоко оценивает результаты состоявшейся в Таджикистане двусторонней встречи Президентов Азербайджана и РФ, Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.