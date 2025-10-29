Россия высоко оценивает встречу Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина

Москва высоко оценивает результаты состоявшейся в Таджикистане двусторонней встречи Президентов Азербайджана и РФ, Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях", - отметил представитель Кремля.