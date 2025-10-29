У берегов США произошли сразу два землетрясения

У побережья американского штата Орегон произошли два землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, первое землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 13:42 по времени UTC (17:42 по бакинскому времени) приблизительно в 456 км от города Ньюпорт с населением около 10 тысяч человек. Его очаг находился на глубине 10 км. Второе землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 14:00 по времени UTC (18:00) на той же глубине на расстоянии около 434 км от Ньюпорта.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.