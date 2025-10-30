Хроника Победы: Азербайджанская армия наносит точные удары по противнику

В течение дня и ночи 30 октября 2020 года на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 Град, 10 различных видов пушек, 2 самоходных гаубицы "Гвоздика", 1 ЗРК "Оса", 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы автомобильной техники противника.

30 октября с 07:35 территория Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подвергается артиллерийскому обстрелу.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубьярлы Джебраильского района, села Аладин, Веджнели Зангиланского района, села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

В ночь на 30 октября подразделениями Азербайджанской армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях ракетно-артиллерийский склад армянских вооруженных сил.

Подразделения Азербайджанской армии обнаружили огневую позицию РСЗО "Смерч" армянских вооруженных сил, подвергшей обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Барда.

Подразделениями Азербайджанской армии были обнаружены позиции еще двух РСЗО "Смерч" армянских вооруженных сил, подвергших обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городах Барда и Тертер. 30 октября в 12:55 и 14:18 точными ударами обе РЗСО "Смерч" противника были уничтожены.

Азербайджанская армия продолжила уничтожение сил и боевых средств противника.

30 октября около 20:25 подразделениями Азербайджанской армии на Агдамском направлении фронта уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Оса" ВС Армении.

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать территории азербайджанских районов. 30 октября со стороны Горисского района Армении был обстрелян Губадлинский район.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Худаферин Джебраильского района.