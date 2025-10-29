Неизвестный тайком от охраны провел ночь на Эйфелевой башне

Неизвестный провел ночь на Эйфелевой башне втайне от охранников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Le Parisien.

Мужчина прошел в здание через южный турникет по купленному через интернет билету в вечернее время (21:35) и оставался там до утра. Камеры наблюдения обнаружили таинственного посетителя только в 10:20, когда он вышел на улицу через западный турникет. Все это время на лбу у него была камера GoPro.

Никакого ущерба сооружению мужчина не нанес, однако само то, что он обошел службу охраны исторического объекта, вызвало опасения за надежность его охраны. Оператор Эйфелевой башни подал жалобу в охранную компанию, допустившую возможность пребывания неизвестного внутри в ночное время. Сейчас инцидент расследует полиция. На место происшествия прибыли две кинологические бригады.

В 2025 году на Эйфелевую башню незаконно проникли около 10 человек, некоторые из них попытались спрыгнуть с нее с парашютом.