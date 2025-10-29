Подписан меморандум между Верховным судом Азербайджана и Высшим судебным советом Казахстана

29 октября делегация во главе с председателем Высшего судебного совета Казахстана Дмитрием Малаховым, находящаяся с визитом в нашей стране, побывала в Верховном суде Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Верховного суда, председатель Верховного суда Инам Керимов подчеркнул, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во всех сферах, в том числе в судебно-правовой системе.

Гостям была представлена подробная информация о проводимых в нашей стране судебно-правовых реформах, новшествах в этой области и деятельности Верховного суда. Отмечалось, что дальнейшее углубление связей между двумя странами в судебной сфере, организация совместных семинаров и тренингов, а также реализация программ обмена опытом вносит важный вклад в развитие будущего сотрудничества.

В свою очередь, Д. Малахов заявил, что укрепление сотрудничества в области права и правосудия будет способствовать совершенствованию судебных систем обеих стран.

В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Верховным судом Азербайджана и Высшим судебным советом Казахстана в целях совершенствования отправления правосудия, расширения сотрудничества между судебными органами двух государств и углубления связей.

Затем гости ознакомились с административным зданием Верховного суда.