В рамках Парижского форума мира состоялась встреча высокого уровня на тему подготовки к COP30

В рамках Парижского форума мира состоялась встреча на тему "От COP29 к COP30: продвижение глобального климатического диалога и подготовка к XIII Глобальному Бакинскому форуму", организованная Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча прошла под модераторством бывшего президента Сербии Бориса Тадича с участием бывших глав государств и правительств из различных стран мира, руководителей международных организаций, членов парламентов и экспертов. Целью встречи было, исходя из итогов COP29, обсуждение процесса подготовки к COP30, глобальное климатическое финансирование и вызовы устойчивого развития. Среди обсуждаемых тем также был Caspian Sea agenda, охватывающий вопросы правового статуса Каспийского моря, энергетического и экологического сотрудничества.

Отмечалось, что Центр в последние годы внес вклад в климатическую повестку на Лондонских и Бакинских неделях климатической активности, а также на встречах высокого уровня, проведенных в Пекине, Ташкенте и Нью-Йорке. И данное мероприятие, проведенное в Париже, также считается важной частью постоянных инициатив Центра.

В рамках встречи особое внимание было уделено обсуждению XIII Глобального Бакинского форума, который состоится в марте 2026 года, в том числе состоялась презентация Форума.

Среди выступавших на мероприятии были Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, а также президенты COP20, COP21, COP22, COP24 и COP30, Президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова, министр иностранных дел Латвии Байба Браже, вице-президент Сената Франции Ксавье Яковелли, сенатор Франции Натали Гуле, бывший президент Сербии Борис Тадич, экс-премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и бывший президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, а также другие авторитетные лидеры.