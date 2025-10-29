Парижский форум мира: На конференции COP30 будет представлен новый документ под названием «Дорожная карта от Баку до Белена»

Сегодня мы видим, что климатический кризис уже не является отдаленной угрозой, а стал частью нашей повседневной жизни. Глобальное потепление, нехватка воды, деградация экосистем и вызовы энергетического перехода требуют общей ответственности всех стран.

На конференции COP29, которую Азербайджан принимал в 2024 году, были предприняты важные шаги для ускорения климатических действий и укрепления доверия между странами. Наша цель - не только вести переговоры, но и переходить к действиям, превращать обещания в реальные результаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев во время дискуссий под названием "Новые коалиции для планеты" в рамках панели Ассоциации президентов COP на 8-м Парижском форуме мира, проходящем в дворце Palais de Chaillot.

По его словам, наступило время продолжать усилия в этом направлении. Он отметил основные направления, вытекающие из процесса COP29: справедливое увеличение климатического финансирования, восстановление доверия в климатической дипломатии, а также интеграция и прозрачность. Подчеркивалось, что для укрепления устойчивости развивающихся стран к климатическим воздействиям должно выделяться достаточное финансирование. Это - основной столп справедливости и доверия. Необходим новый этап солидарности между Севером и Югом, развитыми и развивающимися странами. На COP29 мы стремились восстановить доверие в климатической дипломатии и намерены продолжить этот диалог. Климатическое управление - это не только технический вопрос, это вопрос справедливости, равенства и международной солидарности. В центре каждого решения должно стоять благополучие человека.

Подчеркивалось, что Азербайджан готов играть лидирующую роль в регионе в этом направлении, привержен совместной работе для более устойчивого будущего в Каспийском бассейне, а также на глобальном уровне.

По словам президента COP29, климатическая деятельность невозможна без финансирования. Он, напомнив достигнутую в прошлом году договоренность между странами, отметил, что развитые государства взяли на себя обязательство выделить 300 млрд долларов США развивающимся странам.

М. Бабаев заявил, что вопрос о том, как будет реализовываться это финансирование, особенно для малых островных государств, наименее развитых и развивающихся стран, является чрезвычайно важным. Президент COP29 также предупредил, что нельзя делать шаг назад от уже принятых решений.

"К сожалению, разрыв между амбициями 2024 и 2025 годов слишком велик. В прошлом году климатические лидеры были активны во всем мире, а в этом году мы не видим амбициозных инициатив", - отметил президент COP29. Он также коснулся исполнения обязательств международными финансовыми институтами и многосторонними банками развития (МБР): "Как они планируют выполнять свои обязательства? Как правительства стран-доноров сейчас определят свои финансовые приоритеты - на оборону или же на климат, социальную и гуманитарную сферы?" - добавив, что ответы на эти вопросы являются решающими для будущих процессов COP.

Он также сообщил, что на конференции COP30, которая состоится в городе Белен, будет представлен новый документ под названием "Дорожная карта от Баку до Белена".

Цель документа - подготовка конкретных механизмов для увеличения климатического финансирования с 300 млрд до 1,3 трлн долларов.

"Это - большое ожидание развивающихся стран. Верю, что в результате совместной работы команды COP30 и международных партнеров мы найдем четкие ответы на эти вопросы. Сейчас пришло время создавать новую динамику как на национальном уровне, так и в глобальном масштабе", - подытожил президент COP29.