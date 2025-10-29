Вьетнамский город сильно затопило

Бывшая столица императорской династии Нгуен во Вьетнаме город Хюэ (более миллиона жителей) сильно затоплен после рекордных осадков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

