https://news.day.az/world/1791801.html Вьетнамский город сильно затопило - ВИДЕО Бывшая столица императорской династии Нгуен во Вьетнаме город Хюэ (более миллиона жителей) сильно затоплен после рекордных осадков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
