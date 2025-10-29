В арт-центре Nine Senses открылась персональная выставка Рамины Саадатхан «Огонь, Вода и Поцелуи»

В рамках проекта "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), который пройдет в столице в предстоящие выходные, 29 октября в арт-центре Nine Senses состоялось открытие персональной выставки азербайджанской художницы Рамины Саадатхан под названием "Огонь, Вода и Поцелуи".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главной темой экспозиции стала вода - символический элемент фестиваля Art Weekend, направленного на развитие содержательного диалога с международным художественным сообществом.

Новая серия работ Рамины Саадатхан "Огонь, Вода и Поцелуи" представляет собой поэтическую попытку прикоснуться к первооснове - к изначальным стихиям, очищающим душу и приближающим человека к пониманию языка тела.

Через стихии "Огонь, Вода и Поцелуи" автор раскрывает диалог между телом и духом, между стихиями и эмоциями, приглашая зрителей в мир контрастов, где гармония рождается из вечного движения.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ Р. Саадатхан рассказала, что идея новой серии работ родилась из темы воды, предложенной организаторами арт-фестиваля. Однако художница решила расширить замысел, противопоставив воде огонь и добавив в концепцию третий символ - поцелуй, как метафору слияния противоположностей.

По словам художницы, выставка стала очередным этапом ее творческих экспериментов и внутреннего самопознания.

"Я стараюсь все глубже изучать свое внутреннее "я". Через живопись я лучше понимаю, для чего живу и куда должна двигаться дальше. Это для меня своего рода медитация. День, прожитый без рисования, для меня словно не прожит вовсе", - поделилась автор.

Говоря о реакции зрителей, Р. Саадатхан подчеркнула, что каждая картина оставляет простор для личных ощущений и интерпретаций.

"Мне бы хотелось, чтобы зритель почувствовал мой внутренний мир. Каждый человек видит картины по-своему - иногда замечает то, чего я сама не осознавала. Они находят скрытые смыслы, и это помогает мне раскрывать себя все больше и больше", - отметила художница.

В беседе с журналистами директор арт-центра Nine Senses Наталья Жукова отметила, что нынешняя экспозиция стала продолжением проекта, первая часть которого ранее была представлена в центре отдыха Sea Breeze.

"Это естественное развитие выставки Uomo Natura. Она о том, что в каждом человеке живет природное, дикое начало, особенно в женщине. Женщина - это источник, начало всего, и это начало колоссальной силы. В своих работах Рамина выражает внутренние страхи, желания, ожидания - своего рода отражение женского подсознания, вывернутого наружу", - отметила она.

По ее словам, проект рассказывает о принятии себя, о внутренней дружбе с собственной природой.

Говоря о художнице, Н. Жукова подчеркнула, что Р. Саадатхан занимает особое место в современном азербайджанском искусстве.

"Рамина - одна из моих любимых художниц. Она самобытна, но при этом говорит на универсальном языке искусства. В ее творчестве чувствуется душа Азербайджана, и в то же время она художник мирового уровня. У нее есть свой стиль, свой внутренний стержень", - подчеркнула директор арт-центра.

Рамина Саадатхан - выпускница Художественного училища имени А. Азимова и Азербайджанской государственной академии изящных искусств. В ее творчестве живопись, коллаж и поп-арт соединяются с элементами абстрактного экспрессионизма.

Первая часть экспозиции автора - под названием Uomo Natura - проходит сейчас в филиале арт-центра в центре отдыха Sea Breeze. В 2022 году произведение "Энергия хаоса" было представлено в Азербайджанском павильоне 59-й Венецианской биеннале, что стало важным этапом в международной творческой биографии художницы.

Отметим, что выставка "Огонь, Вода и Поцелуи" является частью масштабной программы Art Weekend, который пройдет в Баку с 31 октября по 2 ноября.

Проект посвященный современному искусству, музыке и творческому диалогу, организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Автор и инициатор проекта - вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.