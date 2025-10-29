Азербайджан представлен на международном фестивале культуры в Брюсселе

Союз азербайджанцев Fireland представил Азербайджан на международном фестивале культуры Farandole des Cultures в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное ABM NOROC, собрало представителей общин из Бельгии, Молдовы, Грузии, Украины, Португалии, Словакии, Румынии, Демократической Республики Конго и Азербайджана, что предоставило возможность продемонстрировать культурное наследие, кухню, музыку и национальные танцы своих стран.

В рамках фестиваля посетителям были розданы связанные с Азербайджаном книги и брошюры на различные темы, представлены ароматные блюда азербайджанской кухни, в том числе национальные вина и различные сорта азербайджанского чая.

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стала демонстрация азербайджанских национальных танцев учителями танцев Союза азербайджанцев Fireland. Участники с большим интересом понаблюдали за ритмом и изяществом наших национальных танцев.