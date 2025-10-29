Раскрыт новый складной смартфон Samsung

Корпорация Samsung представит в 2026 году складной флагман Galaxy Z Fold 8. Об этом сообщает корейское издание DealSite, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инсайдеры медиа рассказали, что при создании гибкого экрана смартфона будет впервые применена технология лазерного сверления металлических пластин. Источники назвали ее инновационной и заметили, что с ее помощью удастся уменьшить размер складки на экране - отличительной детали складных телефонов. Вероятно, что похожая технология будет использоваться при создании складного iPhone.

Кроме того, складной девайс будет иметь аккумулятор емкостью больше 5000 миллиампер-часов. Для сравнения, емкость батареи актуального Galaxy Z Fold 7 составляет 4400 миллиампер-часов. Журналисты заметили, что более емкий аккумулятор нельзя установить из-за тонкого корпуса смартфона.

Также в Galaxy Z Fold 8 появится комплектный стилус, который впервые добавили в складной смартфон Galaxy Z Fold 3, вышедший в 2021 году. Однако Samsung быстро отказалась от идеи оснащать складные устройства стилусами. Новый складной флагман Samsung должен выйти в середине 2026 года.