Об этом сказал сегодня посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн во время выступления на мероприятии, посвященном 102-й годовщине создания Турецкой Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Современная Турецкая Республика была основана в 1923 году в результате национальной борьбы турецкого народа под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка против империалистических держав. Сегодня мы отмечаем 102-летие нашей республики. Основным принципом внешней политики нашей страны с самого начала было мирное сосуществование со всеми народами мира, в первую очередь с нашими соседями. Изречение Ататюрка "мир в стране - мир во всем мире" как нельзя лучше выражает этот принцип. Сегодняшняя Турецкая Республика с ее историей, географией, культурой и политическими взглядами стала принципиальным и влиятельным актором в глобальном масштабе под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана", - сказал посол.

По его словам, Турция является сильным партнером Европы и ориентированного на США западного мира в политическом и экономическом плане. С другой стороны, Турция также является важной частью исламского мира с точки зрения цивилизационных традиций и играет важную роль в Организации исламского сотрудничества.

"В последние годы наша страна многогранно развивает отношения с тюркским миром через Организацию тюркских государств. Тюркский мир - наша общая семья. Углубление сотрудничества между братскими странами - главное желание и ожидание наших народов", - сказал он.

Б. Акгюн подчеркнул, что все являются свидетелями уникального братства между Турцией и Азербайджаном, не имеющего аналогов в мире и укоренившегося в сердцах. Турция и Азербайджан разделяют принципы мира, сотрудничества и прогресса, добавил он.