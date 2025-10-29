Samsung не смогла обновить свои смартфоны
Корпорация Samsung задержала выход обновления для своих смартфонов. Об этом сообщает известный инсайдер Тарун Ватс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ватс обратил внимание, что IT-гигант из Южной Кореи все еще не представил бета-версию прошивки One UI 8.5, основанной на Android 16, для телефонов серии Galaxy S25. По его информации, выход новой версии операционной системы (ОС) задержали из-за планов выпустить Galaxy S26+.
В конце октября инсайдеры рассказали, что компания Samsung резко передумала выпускать ультратонкий Galaxy S26 Edge из-за провала Galaxy S25 Edge на рынке. Чтобы заменить экспериментальный смартфон, фирме пришлось возобновить разработку Galaxy S26+, который ранее не хотели выпускать. Судя по всему, проблемы с One UI 8.5 каким-то образом связаны с изменившимися планами Samsung.
Журналисты издания Android Police также напомнили, что Samsung придется перенести выпуск Galaxy S26 с января на март. Вероятно, полноценный релиз Android 16 тоже состоится в начале 2026 года из-за желания производителя выпустить ОС вместе с новыми смартфонами.
