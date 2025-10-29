В Литве решили временно закрыть автомобильную границу с Беларусью

Власти Литвы на месяц полностью закрывают границу с соседней Беларусью. Решение об этом принято на заседании литовского правительства.

"Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Беларусью, откуда исходят определенные угрозы", - сказала на заседании премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

По ее словам, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеозондов с сигаретной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают Вильнюс к полному закрытию границы.

Правительство предусмотрело исключение для возвращающихся на территорию сообщества граждан стран ЕС, граждан стран НАТО, граждан третьих стран с временным видом на жительство, а также следующих транзитом граждан третьих стран и дипломатов.

Литва на протяжении последних лет проводит политику минимализации контактов с Беларусью. 1 марта 2024 года Вильнюс закрыл автодорожные контрольно-пропускные пункты в Лаворишкесе (направление на Полоцк) и Райгардасе (направление на Гродно). До этого Литва летом 2023 года закрыла пункты в Тверячюсе и Шумскасе.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет порядка 680 км. Там, где она проходит не по водоемам, построено заграждение, оснащенное системами видеоконтроля. Литва построила стационарное заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Перед забором установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.