ФРС США снизила ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,75-4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

"В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим. ТАСС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,75-4%", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется умеренными темпами. Рост занятости замедлился в этом году, а уровень безработицы незначительно повысился, но оставался низким по август включительно; более свежие данные соответствуют этой динамике. Инфляция ускорилась по сравнению с показателями начала года и остается на несколько повышенном уровне", - подчеркнул регулятор.

Отмечается, что FOMC решил завершить сокращение общего объема своих портфелей ценных бумаг 1 декабря. Комитет твердо привержен поддержке максимальной занятости и возвращению инфляции к своему целевому показателю в 2%.

Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 10 декабря.