Жаркая погода в 2024 году привела к потере $1 трлн

Жаркая погода в 2024 году привела к потере рекордных 639 миллиардов потенциальных человеко-часов, что соответствует 1,09 трлн долларов. Информация указана в исследовании журнала Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Человеко-часы, потерянные в 2024 году, привели к потенциальным потерям в размере 1,09 триллиона долларов - почти 1% глобального внутреннего продукта", - говорится в сообщении.

Недавно международная группа ученых пришла к выводу, что за последние 50 лет резкие перепады температур стали чаще на 60% территории планеты. К 2100 году их частота вырастет еще на 6-8%, а число людей, страдающих от аномалий, удвоится, если выбросы CO₂ не сократятся.

Ученые из США, Китая и Канады проанализировали данные о дневных температурах за 62 года (1961-2023) и создали климатическую модель, учитывающую текущие тенденции выбросов CO₂. Результаты показали, что частота и масштабы температурных аномалий стабильно растут из-за глобального потепления.