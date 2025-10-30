Си заявил Трампу, что развитие Китая не противоречит величию Америки

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит концепции президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Xinhua.

Во время встречи с американским лидером в южнокорейском Пусане Си выразил уверенность в том, что Китай и США могут добиться взаимного успеха и совместного процветания. Лидер КНР призвал Пекин и Вашингтон быть партнерами и друзьями, поскольку это "реалистическая необходимость".

"Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран", - заключил лидер Китая.