Рекордная продажа билетов на матч "Карабах" – "Челси"

На матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между азербайджанским "Карабахом" и английским "Челси", который пройдет в Баку, уже продано 22 500 билетов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб.
Встреча вызвала огромный интерес у болельщиков, и количество реализованных билетов стало одним из самых высоких показателей для домашних игр агдамского клуба.
Матч "Карабах" - "Челси" состоится 5 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
